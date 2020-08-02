İzmir'de 100 zeytin ağacı ve 250 saman balyası kül oldu - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 zeytin ağacı ve 250 adet saman balyası kül oldu.

Yangın, Kabakum altı yakınlarında Geren mevkii Sazlık Dere bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken 100 zeytin ağacı ve 250 adet saman balyası kül olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR