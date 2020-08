İzmir'de 103 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerince, dün saat 18.15'te, Dikili ilçesi Bademli açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 57 sığınmacı kurtarıldı. Ayrıca sabaha karşı saat 03.10'da, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında 5 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki 46 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)