İzmir'de 106 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34'ü çocuk 106 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:11 Kaynak: AA
'in Dikili
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34'ü çocuk 106 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi Bademli
açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Botta Suriye
uyruklu 21'i çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekiplerce Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta da 34'ü Afgan ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 13'ü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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