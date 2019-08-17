Son Dakika Haberleri: İzmir'de 106 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

8 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34'ü çocuk 106 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 106 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34'ü çocuk 106 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi Bademli açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Botta Suriye uyruklu 21'i çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekiplerce Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta da 34'ü Afgan ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 13'ü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bademli, Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:11 Kaynak: AA
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