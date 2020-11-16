İzmir'de 107 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 107 kaçak göçmen kurtarıldı
16.11.2020 20:49
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, balık çiftliği kafesine çarpan tur teknesindeki 107 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, balık çiftliği kafesine çarpan tur teknesindeki 107 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım 04.30 sıralarında Seferihisar ilçesi Sığacık Kokar Koyu açıklarında içinde bir grup kaçak göçmen bulunan tur teknesinin balık çiftliği kafesine çarptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, teknedeki 107 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
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