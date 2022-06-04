Şüphelilerin üst aramalarında Roma , Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 108 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait 2 mühür, ok ucu ve takı parçalarının da olduğu küçük boyutlu 10 eşya ele geçirildi.

Kaynak: AA

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 108'i sikke 120 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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