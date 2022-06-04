İzmir'de 108'i sikke 120 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 108'i sikke 120 parça tarihi eser ele geçirildi

04.06.2022 10:28
İzmir'de 108'i sikke 120 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 108'i sikke, 120 parça küçük boyutlu eşya ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 108'i sikke, 120 parça küçük boyutlu eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşeli Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İ.Ç. ile İ.Y. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 108 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait 2 mühür, ok ucu ve takı parçalarının da olduğu küçük boyutlu 10 eşya ele geçirildi.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.

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Kaynak: AA

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 108'i sikke 120 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de 108'i sikke 120 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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