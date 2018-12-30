İzmir'de 109 Düzensiz Göçmen ile 3 Organizatör Yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmak üzere olan 109 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Urla
ilçesinde yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmak üzere olan 109 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddia edilen A.Ç., M.T. ve Filistin
uyruklu M.Y. tutuklandı.
Urla ilçesinde Demirci sahilinde Yunanistan
'a geçmek isteyen bir grubun bilgisini alan Jandarma
ekipleri operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 109 düzensiz göçmen ve yurt dışına geçişini organize ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç., M.T. ve Filistin uyruklu M.Y. yapılan işlemlerin sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 109 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:06 Kaynak: İHA
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