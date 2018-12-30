Son Dakika Haberleri: İzmir'de 109 Düzensiz Göçmen ile 3 Organizatör Yakalandı

İzmir'de 109 Düzensiz Göçmen ile 3 Organizatör Yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmak üzere olan 109 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 109 Düzensiz Göçmen ile 3 Organizatör Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmak üzere olan 109 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddia edilen A.Ç., M.T. ve Filistin uyruklu M.Y. tutuklandı.

Urla ilçesinde Demirci sahilinde Yunanistan'a geçmek isteyen bir grubun bilgisini alan Jandarma ekipleri operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 109 düzensiz göçmen ve yurt dışına geçişini organize ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç., M.T. ve Filistin uyruklu M.Y. yapılan işlemlerin sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 109 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Filistin, Urla, İzmir, 3. Sayfa
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