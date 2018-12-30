Son Dakika Haberleri: İzmir'de 109 Düzensiz Göçmenin Yakalanması

İzmir'de 109 Düzensiz Göçmenin Yakalanması

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı göç organizatörü olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de 109 Düzensiz Göçmenin Yakalanması, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı göç organizatörü olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Demircili Mahallesi sahil kesiminde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan bir grubun olduğu bilgisini alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan ve organizatör oldukları iddia edilen 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen A.Ç, M.T. ve Filistin uyruklu M.Y. tutuklandı.

Jandarma operasyonuyla yakalanan ve çoğunluğu Orta Afrika ve Kongo uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:37 Kaynak: AA

Jandarma, Urla, İzmir, Güncel
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