İzmir'de 109 Düzensiz Göçmenin Yakalanması
1 saat önce
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı göç organizatörü olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
İzmir
'in Urla
ilçesinde yasa dışı göç organizatörü olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. Demircili
Mahallesi sahil kesiminde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan bir grubun olduğu bilgisini alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan ve organizatör oldukları iddia edilen 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen A.Ç, M.T. ve Filistin
uyruklu M.Y. tutuklandı. Jandarma
operasyonuyla yakalanan ve çoğunluğu Orta Afrika
ve Kongo
uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:37 Kaynak: AA
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