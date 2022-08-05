İzmir'de 11 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 11 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi

05.08.2022 19:10

İzmir'de 11 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi İzmir'in Bornova ilçesinde bir şüpheli şahsın çantasından 11 bin 500 yıl öncesine ait olduğu belirlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İzmir'de 11 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir şüpheli şahsın çantasından 11 bin 500 yıl öncesine ait olduğu belirlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Bornova ilçesinde bir şüphelinin çantasında baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirdi. Uzmanların incelemesinin sonucunda tarihi eserin prehistorik döneme ait olduğu ve M.Ö. 9 bin 500 yıllarına tarihlendiği belirtilirken, eserin Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahan Tepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzerlik gösterdiği ifade edildi. Mardin'den İzmir'e satılmak üzere getirildiği öğrenilen ve 70x30 cm ebatlarında olan heykel, operasyonun ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 11 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 11 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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