İzmir'de 11 bin liralık kabloyu çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 11 bin liralık kabloyu çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 11 bin liralık kabloyu çalan şahıslar yakalandı

19 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde bir GSM operatörüne ait kabloları çalan hırsızlık şüphelileri jandarma tarafından yakalandı.

İzmir'de 11 bin liralık kabloyu çalan şahıslar yakalandı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde bir GSM operatörüne ait kabloları çalan hırsızlık şüphelileri jandarma tarafından yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 12. JASAT Timi ve Zeytindağ Jandarma Karakol komutanlığı, Zeytindağ Mahallesi Bozyerler yolu üzerinde bir GSM operatörüne ait 550 metre iletişim kablosunu çalındığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler şüphe üzerinde durdukları 47 KB 844 plakalı araçta yaptıkları aramada 1 adet demir kesme makasının olduğu tespit etti. Durdurulan araçta bulunan Ö.C., M.C. ve O.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda kabloları çaldıklarını ve ormanlık alana sakladıklarını beyan etmeleri üzerine, ekipler çalınan 550 metre uzunluğunda piyasa değeri yaklaşık 11 bin TL kabloları sakladıkları yerden alarak şirket yetkilerine teslim etti.


Adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ö.C., M.C. ve O.K. isimli şahıslar Bergama M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İZMİR

Jandarma, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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