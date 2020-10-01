11 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

11 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda 11 bin litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda 11 bin litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlar Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 5 litrelik bidonlar içerisinde 11 bin litre etil alkol, 5'er litrelik 3 bin 600 boş bidon ile sahte içki yapımının önüne geçmek amacıyla etil alkolün içine katılan denatonyum benzoat maddesini arıtmada kullanılan makine bulundu.

N.N. ve N.O. gözaltına alındı.

11 bin litre etil alkol ele geçirildi
11 bin litre etil alkol ele geçirildi
11 bin litre etil alkol ele geçirildi
11 bin litre etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Bornova, İzmir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 11 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi Son Dakika! Erdoğan, TBMM'nin açılışında Ermenistan'a yüklendi: Bu haydutlara destek verenlere hesabı sorulacak Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı         
14:47
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme         
13:55
Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında hapis istemiyle dava açıldı Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında hapis istemiyle dava açıldı         
13:47
3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu 3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu         
13:29
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor         
11:37
Giyim mağazasında sıra kavgası! Kaynak yapan kadını uyarınca ortalık karıştı Giyim mağazasında sıra kavgası! Kaynak yapan kadını uyarınca ortalık karıştı         
11:07
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi         
11:05
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 15:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 11 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei