Son dakika haberleri | İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem

28.06.2022 11:35

Son dakika haberleri... İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 11 ilçede son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem

İZMİR - İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 11 ilçede son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi dahilinde 20-27 Haziran tarihleri arasında Aliağa, Bergama, Bornova, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı olmak üzere toplam 11 ilçede, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik köpekleri ve dron destekli olarak gerçekleşen operasyonlar sonucunda toplam 2 bin 801 gram kubar esrar, 40 gram bonzai ve bin 304 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheliye işlem - Son Dakika
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