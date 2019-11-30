Son Dakika Haberleri: İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Süngükaya Adası ve Uçburun açıklarında tespit edilen lastik botları durdurdu.

Ekipler, lastik bottaki 105 Afganistan, 5 Filistin ve bir Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Süngükaya Adası, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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