İzmir'de 114 yıl sonra aynı yerde 1 Mayıs kutlandı - Son Dakika

İzmir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle tören, 114 yıl önce Türkiye'de ilk kez 1 Mayıs'ın kutlandığı Basmane'deki çınar ağacının altında yapıldı.



İzmir'de bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Basmane'de sembolik bir kutlama programı düzenlendi. Türkiye'de ilk kez 114 yıl önce 1 Mayıs'ın kutlandığı Basmane'deki çınar ağacının altında düzenlenen sembolik törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Soyer, dünyanın ve insanlığın büyük bir kriz ile yüz yüze olduğunu söyledi. Başkan Soyer "Herkes diyor ki; 'Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Yepyeni bir dünya kurulacak.' Peki bu dünya nasıl bir dünya olacak? İşte tam da bu noktada emeğin ve dayanışmanın önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Eğer gerçekten emeğin ve dayanışmanın şekillendireceği yeni bir dünyada yaşamak istiyorsak birbirimize çok daha güçlü bir biçimde sahip çıkmak zorundayız" dedi.



"Daha güçlü bir şekilde geleceği hazırlayacağız"



114 yıl önce çınarın altında emeğin ve dayanışmanın önemini bilerek bir araya gelenleri hatırlatan Soyer, "Asla unutmayın bizler tohumuz. Bizleri gömmeye çalıştıkça çok daha gür çıkarız o topraktan. Böyle devam edeceğiz ve çok daha güçlü bir şekilde geleceği hazırlayacağız. 1 Mayıs'ı insanlığa mal eden şey, emek ve dayanışma ise bugün 1 Mayıs 2020'den sonra emek ve dayanışmanın çok daha önemli olduğunu yaşayacağımız günler başlıyor" diye konuştu.



Çınar ağacının altında 1 Mayıs



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, "Bugün burası tarihi anlamı ile çok önemli. 1906 yılında yani bundan tam 114 yıl önce Türkiye'de daha sendikalar yokken, Amele Perver Cemiyeti'nin ve amelelerin buradaki kıraathanelerde iş beklerken kendi aralarında örgütlenerek kutladıkları tek alan. O nedenle geleneğimiz olan 1 Mayıs'ı, bu anma yerinde yapmayı daha uygun gördük. Yaşasın 1 Mayıs" şeklinde konuştu.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı törende katılımcıların hepsi maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu. - İZMİR