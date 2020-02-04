İzmir'de 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 116 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 116 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 116 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Toprakada ve Karaada açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Durudurulan botlarda, 43 Suriye, 34 Filistin, 6 Kuveyt, 3 Somali ve 1 Suudi Arabistan uyruklu 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Korveti tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botta, 24 Afganistan ve 5 Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Seferihisar, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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