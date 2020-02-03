İzmir'de 116 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 116 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince 116 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 116 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince 116 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Pazar günü saat 06.58 ve 22.20'de Çeşme ilçesi Toprakada ve Karaada açıklarında hareket halinde iki ayrı lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlarda 43 Suriye, 34 Filistin, 6 Kuveyt, 3 Somali ve 1 Suudi Arabistan uyruklu olmak üzere toplam 87 kaçak göçmen yakalandı.

Yine Pazar günü saat 06.18'de Sahil Güvenlik ekiplerine Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar geldi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 24 Afganistan ve 5 Suriye uyruklu toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 116 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Seferihisar, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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