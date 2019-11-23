Son Dakika Haberleri: İzmir'de 117 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 117 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 117 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 35 Suriye, 7 Afganistan, 5 Filistin, 5 Kuveyt ve 2 Yemen uyruklu 54 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarındaki lastik bottaki Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içindeki 20 Suriye ve 2 Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından bulundu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Menderes, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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