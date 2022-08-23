Kontrollü yıkım sırasında yaşanan çökme, paniğe neden oldu - Son Dakika
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Kontrollü yıkım sırasında yaşanan çökme, paniğe neden oldu

23.08.2022 14:13

İZMİR'de 117 kişinin öldüğü 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı binanın üstteki 6 katı, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

İZMİR'de 117 kişinin öldüğü 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı binanın üstteki 6 katı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çökme sırasında kısa süreli panik yaşandı.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı bina için yıkım kararı çıktı. Binanın 1 hafta önce yıkımına başlandı. Bir inşaat firması tarafından kontrollü olarak iş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binanın üstteki 6 katı, büyük bir gürültüyle çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken kısa süreli panik yaşandı.Binadaki çökme, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrollü yıkım sırasında yaşanan çökme, paniğe neden oldu - Son Dakika

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