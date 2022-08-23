Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı bina için yıkım kararı çıktı. Binanın 1 hafta önce yıkımına başlandı. Bir inşaat firması tarafından kontrollü olarak iş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binanın üstteki 6 katı, büyük bir gürültüyle çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken kısa süreli panik yaşandı.Binadaki çökme, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kontrollü yıkım sırasında yaşanan çökme, paniğe neden oldu - Son Dakika

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