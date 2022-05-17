İzmir'de 118 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde kolluk devriyesi sırasında tespit edilen 118 kaçak göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi. Organizatör olduğu belirlenen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ve Dikili ilçelerinde kolluk devriyesi faaliyeti esnasında toplam 118 göçmen tespit etti. Urla Zeytineli Mahallesi sınırları içerisinde 14 Mayıs 2022'de tarihinde 65 Afganistan, 9 Bangladeş, 7 Eritre, 2 Yemen, 1 Suriye ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 85 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen T.A., A.Ş., İ.D., E.Ç. ve E.C. gözaltına alınırken, olayda kullanılan 1 araca da el konuldu.

Dikili Bademli Mahallesi sınırları içerisinde de 16 Mayıs 2022'de 26 Yemen ve 7 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 33 göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 118 göçmen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.