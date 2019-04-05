İzmir'de 119 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir
'de yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 119 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Dikili
ilçesi Bademli
Sahili açıklarında lastik botla Yunanistan
'a geçmeye çalışan kaçak göçmenleri fark ederek harekete geçti. Lastik botta bulunan 14'ü Filistin
, 5'i Gana
, 4'ü Irak
, 3'ü Suriye
ve 1'i Mısır
uyruklu 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Menderes
ilçesine bağlı Gümüldür
açıklarında da motor arızası yapan lastik bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, Afganistan
uyruklu 47 kaçak göçmenle göçmenlerin geçişini organize ettiği iddia edilen 1 şahsı yakaladı.
Ekipler, kaçak göçmeleri sahile çıkarırken Özdere
Sahili açıklarında yine bir lastik bot içerisindeki 18'i Afganistan, 16'sı Kongo
, 4'ü Orta Afrika
, 2'si Suriye, 2'si Senagal, 1'er Gabon
, Eritre ve Mali uyruklu toplam 45 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR