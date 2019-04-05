Son Dakika Haberleri: İzmir'de 119 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'de 119 Kaçak Göçmen Yakalandı

34 dakika önce

İzmir'de yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 119 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 119 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'de yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 119 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli Sahili açıklarında lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenleri fark ederek harekete geçti. Lastik botta bulunan 14'ü Filistin, 5'i Gana, 4'ü Irak, 3'ü Suriye ve 1'i Mısır uyruklu 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Menderes ilçesine bağlı Gümüldür açıklarında da motor arızası yapan lastik bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmenle göçmenlerin geçişini organize ettiği iddia edilen 1 şahsı yakaladı.

Ekipler, kaçak göçmeleri sahile çıkarırken Özdere Sahili açıklarında yine bir lastik bot içerisindeki 18'i Afganistan, 16'sı Kongo, 4'ü Orta Afrika, 2'si Suriye, 2'si Senagal, 1'er Gabon, Eritre ve Mali uyruklu toplam 45 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:26 Kaynak: İHA

Suriye, İzmir, 3. Sayfa
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