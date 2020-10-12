İzmir'de 12 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e gelen yolcu otobüslerinden birinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

İzmir 'de, yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlere gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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