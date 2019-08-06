Son Dakika Haberleri: İZMİR'DE, 12 KİŞİYE FETÖ GÖZALTISI
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İZMİR'DE, 12 KİŞİYE FETÖ GÖZALTISI

1 saat önce

İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının ve üsteğmenin de olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının ve üsteğmenin de olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 12 kişi yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bu sabah saatlerinde yaptığı operasyonlarda, örgütün mahrem imamları tarafından büfelerden ardışık olarak arandıkları belirlenen 12 kişi, gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü bildirildi.
İzmir, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:35 Kaynak: DHA
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