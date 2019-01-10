Son Dakika Haberleri: İzmir'de, 12 Kişiye PKK Propagandasından Gözaltı

İzmir'de, 12 Kişiye PKK Propagandasından Gözaltı

1 saat önce

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, 12 Kişiye PKK Propagandasından Gözaltı, System.String[]
İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:26 Kaynak: DHA

İzmir, PKK, Güncel
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