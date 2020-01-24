İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 120 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 120 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 120 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 06.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 30 Orta Afrika, 29 Suriye ve 25 Somali uyruklu olmak üzere toplam 84 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca dün saat 07.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.


Yakalanan 120 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Karaburun, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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