İzmir'de 120 sığınmacı yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 120 sığınmacı yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan 120 sığınmacı yakalandı.

İzmir'de 120 sığınmacı yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan 120 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik botunun Çeşme ilçesi açıklarında tespit ettiği 2 ayrı bot ekipler tarafından durduruldu. Botlardaki 30'u çocuk 95 sığınmacı yakalandı.

Dikili ilçesinin Bademli açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türkiye'ye itilen lastik bot içindeki 25 sığınmacı ele geçirildi.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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