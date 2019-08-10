İzmir'de 125 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir
'in Dikili
ve Foça
ilçelerinde 55'i çocuk 125 düzensiz göçmen yakalandı.
Foça ilçesi Sazlı
Plajı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, lastik bot içerisinde Suriye
uyruklu 9'u çocuk, 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin Dikili ilçesi Hayıtlı ve Bademli
açıklarında durdurduğu botlarda da 26 Filistin
, 50 Suriye, 13 Afganistan
, 5 Irak
ve 1 Orta Afrika
uyruklu olmak üzere 46'sı çocuk, toplam 95 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.