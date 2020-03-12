İzmir'de 125 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde 125 yabancı uyruklu sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen balıkçı teknesi durduruldu.

Teknede, 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka ve 2 Filistin uyruklu 125 sığınmacı yakalandı.

Teknedeki Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.