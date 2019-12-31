İzmir'de 1251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de 1251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonlarda 1251 litre sahte içki ile 180 litre etil alkole el konuldu, 7 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 1251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonlarda 1251 litre sahte içki ile 180 litre etil alkole el konuldu, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı uygulamaları kapsamında, sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen 4 ayrı operasyonda toplam 1251 litre sahte içki, 180 litre etil alkol, 1400 şişe kapağı, 3 bin 743 adet bandrol, 3,5 litre içki aroması, 800 boş şişe, 7 farklı ebatta plastik tank ve 1500 içki etiketi ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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