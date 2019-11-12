Son Dakika Haberleri: İzmir'de 126 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 126 düzensiz göçmen yakalandı

8 saat önce

İzmir'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 126 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aliağa, Foça ve Dikili ilçelerinde durdurdukları araçlarda 126 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenleri taşıyan 11 araca el kondu, araçlarda bot, pompa ve bot motoru ele geçirildi.

Kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle M.E, E.K, Y.T, B.T, H.H.C, S.S, S.B, M.E, Ö.A. ve A.B.H gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Jandarma, Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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