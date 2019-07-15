Son Dakika Haberleri: İzmir'de 127 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 127 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 gün içinde Yunanistan Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 90 göçmen, Karaburun ilçesi açıklarında da dün gece 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 127 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 gün içinde Yunanistan Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 90 göçmen, Karaburun ilçesi açıklarında da dün gece 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Karaada açıklarında bir şişme bot belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri, şişme botu müdahale ederek durdurdu. Şişme botta bulunan Güney Afrika ve Suriye uyruklu göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. İskelede bulunan çadıra alınan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, bugün de saat 04.00 sıralarında, yine Karaada açıklarında bir şişme bota müdahale etti. Şişme botta bulunan Filistin ve Suriye uyruklu 39 göçmen, Sahil Güvenlik botu ile Çeşme iskelesine getirildi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcilerince göçmenlerin ihtiyaçları karşılanırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi. Dün gece saat 01.49'da, Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 22 Afganistan, 9 Kongo, 3 Senegal ve 3 Togo uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen (7 erkek, 7 kadın, 23 çocuk) yakalandı.
(Muhammet İsa Atagöz/İHA)
Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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