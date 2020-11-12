İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı - Son Dakika

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depreminin ardından 3 bin 587 artçı meydana geldiğini açıkladı.

İzmir 30 Ekim'de 6.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Can kayıplarına neden olan deprem sonrası binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener artçılarla ilgili açıklama yaptı. Özener, "30 Ekim'de saat 14: 51'de Ege Denizi'nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 Kasım 2020 saat 09.00 itibarıyla bölgede 3587 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 60'ı 4.0 ve daha büyüktür" dedi.