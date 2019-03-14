İzmir'de 130 Doktora Plaket Verildi

İzmir
'de mesleklerinde 40'ıncı yılını dolduran 130 hekime plaket verildi. 14 Mart Tıp Bayramı
etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk
Anıtı'na sağlık çalışanları çelenk bıraktı.
Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi
'nde İzmir Tabip Odası
ev sahipliğinde Ege
, Dokuz Eylül
, Katip Çelebi
, İzmir Ekonomi
üniversitelerinin tıp fakülteleri, İl Sağlık Müdürlüğü
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
işbirliği ile program düzenlendi.
Burada konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, günde yaklaşık 30 sağlık çalışanının görevi başında şiddete maruz kaldığını savunarak bu durumun kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Son yılların en önemli sağlık sorunlarının başında aşı reddinin geldiğini belirten Obuz, şunları kaydetti:
"Bu durum toplumda hızla yayılmakta. 2011 yılında çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 183 iken, 2017 yılında bu sayı 23 bine çıkmıştır. Ne yazık ki aşıyla önlenebilir hastalıklar sadece aşı yaptırmayan çocukları değil aşılı olanları da tehdit etmektedir. Aşılar ile ilgili yürütülen tartışmalar, bilimsel bir zemine sahip olmadığı gibi, insan sağlığı açısından bütüncül yaklaşımı da göz ardı etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda aşılardaki civa, alüminyum gibi koruyucu maddeler ile otizm arasındaki ilişki çokça dile getirilmesine karşın, bilimsel olarak böyle bir ilişkinin olmadığı artık çok açık ve nettir."
Obuz, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Sırrı Aydoğan
ile İzmir Sağlık Müdür Vekili Anıl Esen'in de katıldığı törenin sonunda mesleklerinde 40'ıncı yılını dolduran 130 doktora plaketleri verildi.