Son Dakika Haberleri: İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Selçuk ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Selçuk ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

İlçe jandarma komutanlıkları ekipleri, göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında, 78'i Suriye, 16'sı Afganistan, 9'u Angola, 19'u Filistin, 8'i Mısır, ve 1'i de Mali uyruklu olmak üzere 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddia edilen T.Y, İ.T, H.Y. ve A.F. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Menderes, Selçuk, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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