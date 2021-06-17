İzmir'de 131 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi eser bulunduğu belirlenen M.S'nin adresine operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada, Arkaik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 125 bronz ve gümüş sikke, 2 yüzük, 2 altın küpe ile 2 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin daha önce de aynı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.