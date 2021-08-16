İzmir'de 1369 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1369 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki dağlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, arazide ekili halde 1369 kök Hint keneviri bitkisi buldu. Ayrıca kurutulmaya bırakılmış 410 gram Hint keneviri de ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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