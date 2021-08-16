İzmir'de 1369 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, arazide ekili halde 1369 kök Hint keneviri bitkisi buldu. Ayrıca kurutulmaya bırakılmış 410 gram Hint keneviri de ele geçirildi.

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