İzmir'de 138 düzensiz göçmen yakalandı

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 138 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında tespit ettikleri lastik bottaki 56 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Durdurulan botlarda 78 Suriye ve 4 Filistin uyruklu 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dikili ilçesi Bademli açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.

İzmir 'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 138 düzensiz göçmen yakalandı.

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