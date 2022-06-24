İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi

24.06.2022 15:19
İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 şişe sahte içki ele geçirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.S'nin (62) Kınık ilçesinde piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 138 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kınık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 138 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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