İzmir'de 139 gümüş sikke ele geçirildi, 5 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 139 gümüş sikke ele geçirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan Mahallesi'nde bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 139 gümüş sikke ele geçirildi.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.