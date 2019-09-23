Son Dakika Haberleri: İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

33 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.

Sürücülerin gözaltına alındığı araçlarda Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı, 12 can yeleği ve bunlara ait ekipman ele geçirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler V.A. (45) ve A.Ç. (44), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova dünyaevine girdi
Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil Kariyerlerinden vazgeçen iki kız kardeş ceviz üreticisi oldu! Abdullah Gül'ün 'ortak aday' olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt: Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 20:22:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]