İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı çevrim içi etkinlikle kutlandı - Son Dakika

İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı çevrim içi etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Vali Köşger'in yanı sıra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, kentte bulunan üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapan akademisyenler ile sağlık çalışanları katıldı.

Vali Köşger, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında verdikleri mücadele nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Köşger, "Her daim canımızı, canımızdan bir parçayı emanet ettiğimiz, fedakar, cefakar, eli öpülesi, her olağanüstü dönemde ve özellikle son dönemde canını ortaya koyarak insanlarımızı sağaltan, sadece bedenlerimize değil aynı zamanda ruhlarımıza da ilaç gibi gelen, hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Sağlıkla, mutlulukla, esenlikle nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop ise Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır 14 Mart Tıp Bayramı'nı kısıtlamalarla kutladıklarını hatırlattı.

Öztop, "Küresel olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu günleri atlatarak, tüm özel günlerimiz gibi gelecek tıp bayramlarımızı da hep birlikte, olması gerektiği gibi coşkuyla kutlamanın umudu ve hayali içindeyiz. Kendi sağlıklarının ve yaşamlarının büyük tehlike altında olduğunun bilinciyle, hastalarını kendi canından öte bilerek bu uğurda İlimizde pandemi ve depremde kaybettiğimiz 38 sağlık çalışanımıza da buradan rahmet diliyor kendilerini minnetle anıyorum," şeklinde konuştu.