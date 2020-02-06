İzmir'de 14 Şubat'a özel sevgi koşusu - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir'de 14 Şubat'a özel sevgi koşusu - Son Dakika Spor

İzmir'de 14 Şubat'a özel sevgi koşusu

7 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, birbirini seven tüm İzmirlileri, "Sevdiğine Koş" adını verdiği yol koşusunda bir araya getirecek.

İzmir'de 14 Şubat'a özel sevgi koşusu, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, birbirini seven tüm İzmirlileri, "Sevdiğine Koş" adını verdiği yol koşusunda bir araya getirecek. Dünyada Sevgililer Günü olarak kabul edilen 14 Şubat'tan iki gün sonra 16 Şubat Pazar günü düzenlenecek koşu, iki farklı noktadan saat 13.00'te karşılıklı start alacak. Konak Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi önünden koşuya başlayacak çiftler, Mithatpaşa Üst Geçidi'nde buluşup el ele verip parkuru bu şekilde tamamlayacak.

12 Nisan'da yapılacak Maraton İzmir'in ısınma turu olarak da nitelendirilen ücretsiz koşuya sadece sevgililer değil birbirini seven herkes katılabilecek. Kayıtlar,10-14 Şubat tarihleri arasında www.maratonizmir.org adresinden yapılacak. Koşuya Üçkuyular'dan başlayanlar 3.5 km, Konak'tan başlayanlar ise 2.5 kilometre mesafe katedecek. Koşunun en önemli kuralı ise bu iki farklı noktadan start alan çiftlerin, finiş çizgisini el ele geçmesi olarak belirlendi.


Sevgililer Günü, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
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