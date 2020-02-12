İzmir'de 14 Şubat'a özel yarışa büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir'de 14 Şubat'a özel yarışa büyük ilgi - Son Dakika Spor

İzmir'de 14 Şubat'a özel yarışa büyük ilgi

6 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat'a özel düzenlediği koşu, ilgi odağı haline geldi.

İzmir'de 14 Şubat'a özel yarışa büyük ilgi, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat'a özel düzenlediği koşu, ilgi odağı haline geldi. Sevgililer Günü'nden hemen sonra, "Sevdiğine Koş" adıyla 16 Şubat Pazar günü düzenlenecek koşuya yüzlerce İzmirli'nin kayıt yaptırdığı açıklandı. Yarışta farklı noktalardan koşuya başlayacak çiftler finiş çizgisini el ele geçecek. Cumartesi günü saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda malzeme dağıtımı yapılacak.

Pazar günü saat 13.00'te Konak Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi önünden karşılıklı aynı saatte koşuya başlayacak çiftler, Mithatpaşa Üst Geçidi'nde buluşup el ele vererek parkuru bu şekilde tamamlayacak. 12 Nisan'daki Maraton İzmir'in ısınma turu olarak da nitelendirilen koşuya Üçkuyular'dan başlayanlar 3.5 km, Konak'tan başlayanlar ise 2.5 kilometre mesafe kat edecek.


Büyükşehir Belediyespor, Sevgililer Günü, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
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