İzmir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 2 araca çarptı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, biri polis aracı olmak üzere 2 otomobile çarptı.

Karanfil Mahallesi'nde bir otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kaçan otomobili kovalamaya başladı.

14 yaşındaki M.B.U'nun babasından kaçırarak kullandığı öğrenilen 35 PA 505 plakalı otomobil, 1107 Sokak'ta önce başka bir otomobile ardından polis aracına çarparak durdu.

Çarpışma sonucu 3 araçta da hafif hasar oluştu.

Kazayı haber alan M.B.U'nun ailesi de olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

M.B.U, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.