Son Dakika Haberleri: İzmir'de 142 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 142 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 142 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 142 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 142 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri saat 06.40'ta Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik botun içerisindeki 26 Suriye, 12 Kongo, 8 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 04.27 ve 06.40'ta Sahil Güvenlik uçağı, Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında lastik botlar içerisinde göçmenler olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botların içerisindeki 58 Afganistan, 36 Filistin ve 1 Suriye uyruklu toplam 95 göçmen yakalandı. Yakalanan 142 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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