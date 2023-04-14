İzmir merkezli 4 ilde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.
14 şüpheli arasındaki İ.Y.'nin Menemen ilçesinde bir süre önce satışı yapılan özel bir hastanenin eski ortaklarından olduğu belirtildi. İ.Y.'nin söz konusu suçu da o dönemde işlediği öğrenildi. Şu an İstanbul'da başka bir hastane sahibi olan İ.Y. ile diğer 13 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Nefes kesen operasyon! 147 milyon TL'lik suç örgütü baskınında hastane sahibi gözaltına alındı - Son Dakika