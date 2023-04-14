Nefes kesen operasyon! 147 milyon TL'lik suç örgütü baskınında hastane sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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Nefes kesen operasyon! 147 milyon TL'lik suç örgütü baskınında hastane sahibi gözaltına alındı

14.04.2023 16:47

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçe gösterilerek 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında bir hastane sahibinin de olduğu şüphelilerden İ.Y.'nin Menemen ilçesindeki bir hastanenin eski ortağı olduğu ve söz konusu suçu o dönemde işlediği bilgisine ulaşıldı.

İzmir merkezli 4 ilde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 147 milyon TL'lik suç örgütü operasyonu: Hastane sahibi de gözaltında

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ HASTANE SAHİBİ ÇIKTI

14 şüpheli arasındaki İ.Y.'nin Menemen ilçesinde bir süre önce satışı yapılan özel bir hastanenin eski ortaklarından olduğu belirtildi. İ.Y.'nin söz konusu suçu da o dönemde işlediği öğrenildi. Şu an İstanbul'da başka bir hastane sahibi olan İ.Y. ile diğer 13 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de 147 milyon TL'lik suç örgütü operasyonu: Hastane sahibi de gözaltında
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nefes kesen operasyon! 147 milyon TL'lik suç örgütü baskınında hastane sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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