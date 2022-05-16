İzmir'de 149 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

16.05.2022 23:14
İzmir'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Urla ilçelerinde toplam 149 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı göçü organize ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Urla ilçelerinde toplam 149 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı göçü organize ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen yelkenli tekne olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, teknede bulunan 91 düzensiz göçmeni karara çıkarırken, yasa dışı göçü organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine de bölgelere ekipler sevk edildi.

Yunanistan unsurları tarafından geriye itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 149 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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