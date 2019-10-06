İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)
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5 DAKİKADA 9 BOYOZ YEDİAlsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir Boyoz Festivali'nde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli ilgi gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak 10'ar aday belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:21 Kaynak: DHA
5 DAKİKADA 9 BOYOZ YEDİ
Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir Boyoz Festivali'nde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli ilgi gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak 10'ar aday belirlendi. Kadın yarışmacılar 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği 8 boyoz yiyen Ayşegül Aksoy (36) kazandı. Erkekler kategorisinde ise rakipler oldukça iddialıydı. 20 adet boyuzu ilk bitirenin galip geleceği yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen Turgay Yılmaz (39)kazandı. Yarışmayı birinci bitirenlere bisiklet hediye edildi.
İZMİR,
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