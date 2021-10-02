Üye Girişi
İzmir'de 15 gün entübe edilen ABD'li Kovid-19 hastası aşı yaptırmadığına pişman - Son Dakika

İzmir'de 15 gün entübe edilen ABD'li Kovid-19 hastası aşı yaptırmadığına pişman

02.10.2021 10:59
İzmir'de 15 gün entübe edilen ABD'li Kovid-19 hastası aşı yaptırmadığına pişman, System.String[]

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki ABD'li David Boteyo ile eşi, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki ABD'li David Boteyo ile eşi, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

David ve Paglz Boteyo çifti, ABD'nin Miami kentinden 2 ay önce İzmir'e tatile geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift, Kovid-19 testleri pozitif çıkınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Paglz Boteyo (44), Kovid-19 servisinde bir hafta tedavinin ardından taburcu oldu, eşi ise sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı.

David Boteyo, 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Uygulanan solunum tedavilerinin ardından yeniden rahat nefes almaya başlayan hasta, testi de negatif çıkınca normal servise alındı.

"Aşı olmadığım için çok pişmanım"

David Boteyo, AA muhabirine, Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Boteyo, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yoğun bakımda doktorlar ve hemşireler benimle çok ilgilendi. Her şey çok mükemmeldi. Artık rahat bir şekilde nefes alıyorum. Çok mutluyum. Yoğun bakımda entübe olduğum için o günleri çok iyi hatırlamıyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Sürem dolunca hemen Kovid-19 aşımı olacağım." diye konuştu.

Paglz Boteyo ise hastalığı eşine göre daha hafif geçirdiğini, yoğun bakım servisinde eşini yeniden nefes alıp verirken gördüğü için mutlu olduğunu anlattı.

Aşı olmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getiren Boteyo, "Aşımızı olsaydık yüzde yüz ikimiz de burada olmazdık. Yaşadıklarımız kabus gibiydi. Ülkemize döndüğümüz zaman mutlaka ikimiz de aşı olacağız." dedi.

"Yoğun bakım servisinin büyük kısmı aşısız hastalardan oluşuyor"

Hastanenin anestezi yoğun bakım servisi sorumlu hekimi Doç. Dr. Aykut Sarıtaş da David Boteyo'yu yoğun bakım servisine aldıklarında hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Bu süreçte mekanik vantilatör tedavisi uyguladıklarını belirten Sarıtaş, "Akciğerlerinin durumu iyi değildi. Uyguladığımız tedaviler sonucu hastamız yeniden nefes almaya başladı. Kendine gelince bize aşı olmamanın pişmanlığını yaşadığını anlattı. Türk hekimlerine ve sağlık sistemine teşekkür etti. David'i servise çıkardık. Sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Sarıtaş, zorlu periyotta hastaları yoğun bakım servisinden yüzleri gülerek taburcu ettiklerinde mutlu olduklarını kaydetti.

Sarıtaş, hastaları iyileşince motivasyonlarının arttığını ifade ederek, "Bu süreçte aşılanma çok önemli. Yoğun bakım servisinin büyük kısmı aşısız hastalardan oluşuyor." dedi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, COVIRAN Bereket, Miami, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 15 gün entübe edilen ABD'li Kovid-19 hastası aşı yaptırmadığına pişman - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı 10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı 10:17 Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı 09:00 Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı 07:57 Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor 00:49 İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor

Son Dakika Haberleri
10:54 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı
10:44 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
10:36 Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi
10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
10:17 Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi         
10:55
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi         
10:36
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi         
10:20
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış         
00:31
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 11:05:36. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 15 gün entübe edilen ABD'li Kovid-19 hastası aşı yaptırmadığına pişman - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement