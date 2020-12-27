15 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Apartman dairesine yapılan baskında odalarda açılan sergilerde kurutulmaya bırakılan ve paketlenen toplam 15 kilo 31 gram bonzai bulundu.

3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı