Üye Girişi
İzmir'de 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine ceza - Son Dakika

İzmir'de 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine ceza

17.02.2022 15:36
İzmir'de 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolduktan 15 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Orhan Karaoğlan'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Serkan Oğuz'a ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Yüksel ile Yakup Aldemir'e ise müebbet hapis cezası verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolduktan 15 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Orhan Karaoğlan'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Serkan Oğuz'a ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Yüksel ile Yakup Aldemir'e ise müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutukluk sanıklar Yakup Aldemir ile Mehmet Yüksel salonda hazır edildi. Diğer sanık Serkan Oğuz ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanının son kez sözlerini sorduğu sanıklar, Karaoğlan'ı kendilerinin öldürmediğini iddia edip tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'e iştirak halinde tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet daha sonra, Aldemir ve Yüksel'e iyi hal indirimi uygulayıp cezalarını müebbet hapse çevirdi. Heyet, Oğuz'a uygulanan cezada indirime yer olmadığına hükmetti.

Olay

İzmir'de 2005'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Orhan Karaoğlan bulunamamış, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde 2018'de kurulan özel ekip olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.

İki yıl süren çalışmalar sonunda bir galeride otomobil alım satım işi yapan Karaoğlan'ın, zanlılar Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir tarafından, borç meselesi nedeniyle kemerle boğularak öldürüldüğü, cesedinin Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kumdere mevkisinde yakılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Bölgede 2005 yılında bulunan kimliği tespit edilemeyen cesedin de Karaoğlan'a ait olduğu belirlenmişti.

Düzenlenen operasyonla, 14 Eylül 2020'de gözaltına alınan ve tutuklanan 3 kişi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.

YORUMLAR
500

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mehmet Yüksel, Karaoğlan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine ceza - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:03 Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
14:48 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayeti tepkisi: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement