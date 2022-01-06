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İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

06.01.2022 14:01

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında kaçak olarak deniz patlıcanı avlayan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında kaçak olarak deniz patlıcanı avlayan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Müdürlüğü'ne bağlı Urla Grup Amirliği ekipleri, 4 Ocak'ta kaçak olarak deniz patlıcanı avlandığı ihbarıyla harekete geçti. Karantina Adası yakınlarına yapılan operasyonda üzerinde dalış kıyafetleri, tüp ve yanında yaklaşık 60 kilo deniz patlıcanı olan A.İ. yakalandı. A.İ.'nin ifadesi ile denizde başka kaçak avcılar olduğu belirlendi. Aynı gece yapılan operasyonda üzerinde tüp ve dalış kıyafeti bulunan H.Ö., M.E., ve H.K. de yakalandı. M.E.'nin üzerinde yaklaşık 60 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.

TOPLAM 37 BİN 145 LİRA CEZA KESİLDİ

Bugün gece de Urla İskele'ye yaklaşık 50 metre ışıklı dalış yapıldığını tespit eden ekipler, botla denizden bölgeye gitti. Polis botunu görünce karaya kaçmaya çalışırken yakalanan M.A.'nın üzerinden de 25 kilo deniz patlıcanı çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişiye toplamda 37 bin 145 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen malzemeler ise Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
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Para Cezası, Hisarcık, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Son Dakika
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